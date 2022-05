Kailia Posey si è suicidata a 16 anni | svelate le cause del decesso | addio alla bimba del meme famoso in tutto il mondo

Advertising

fanpage : 'Non ho né parole, né pensieri. Una bellissima ragazza se n'è andata. La mia bambina per sempre'. La 16enne era fam… - lastrange69 : RT @_meLoppostodite: La ricorderemo con questa gif che un pó tutti abbiamo utilizzato Kailia Posey?? - Blu010772 : RT @_meLoppostodite: La ricorderemo con questa gif che un pó tutti abbiamo utilizzato Kailia Posey?? - stocazzzzzo : RT @_meLoppostodite: La ricorderemo con questa gif che un pó tutti abbiamo utilizzato Kailia Posey?? - blogtivvu : Kailia Posey si è suicidata a 16 anni, svelate le cause del decesso: addio alla bimba del meme famoso in tutto il m… -

La morte diha toccato molte persone, dato che si è tolta la vita a soli 16 anni. Il suo nome non era famoso, ma la sua faccia sì perché una sua risata immortalata in un programma per bambini è ...Ma la star di "Toddlers and Tiaras",, è morta all'età di 16 anni. Qualcosa in lei si è improvvisamente interrotto, quel male oscuro, spietato che ti costringe al gesto più estremo, ...Il The Sun aggiunge dettagli sulla tragica morte di Kailia Posey, la 16enne ex star del reality Toddlers & Tiaras che si è tolta la vita impiccandosi ad un albero. Il suo corpo è stato trovato in un ...Tutto il mondo del web ricorda il suo volto, diventato famoso come GIF. Kailia Posey si è tolta la vita a soli 16 anni. Una tragedia che ha sconvolto migliaia di persone. La triste notizia è stata ...