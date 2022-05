Delega fiscale, ora anche il centrodestra dà il via libera: “Grazie a noi niente nuove tasse”. Letta: “Non c’erano neanche prima” (Di giovedì 5 maggio 2022) La scena è simile a quanto si vedeva ogni tanto durante le fasi più dure dell’epidemia. Matteo Salvini si schierava – a parole – contro ogni tipo di restrizione annunciata dal governo. Poi incontrava Mario Draghi e uscendo da Palazzo Chigi sosteneva di aver portato il premier sulle sue posizioni. Quindi il governo tirava dritto per la sua strada. anche questa volta sembra stia andando così sulla Delega fiscale. A sette mesi dal varo in Consiglio dei ministri e nonostante il faccia a faccia di metà aprile tra il premier e gli esponenti del centrodestra, la riforma del governo è ancora nel limbo. Fino a oggi i tentativi di mediazione su catasto e aliquote sui redditi da capitale non erano bastati per trovare un accordo in maggioranza e l’approdo in Aula, slittato via via dal 19 aprile al 9 maggio, è stato nuovamente ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 5 maggio 2022) La scena è simile a quanto si vedeva ogni tanto durante le fasi più dure dell’epidemia. Matteo Salvini si schierava – a parole – contro ogni tipo di restrizione annunciata dal governo. Poi incontrava Mario Draghi e uscendo da Palazzo Chigi sosteneva di aver portato il premier sulle sue posizioni. Quindi il governo tirava dritto per la sua strada.questa volta sembra stia andando così sulla. A sette mesi dal varo in Consiglio dei ministri e nonostante il faccia a faccia di metà aprile tra il premier e gli esponenti del, la riforma del governo è ancora nel limbo. Fino a oggi i tentativi di mediazione su catasto e aliquote sui redditi da capitale non erano bastati per trovare un accordo in maggioranza e l’approdo in Aula, slittato via via dal 19 aprile al 9 maggio, è stato nuovamente ...

Advertising

borghi_claudio : Noi la disponibilità la diamo. Se sulla delega fiscale invece si finisce che SLITTA è perché evidentemente qualcun… - borghi_claudio : @SabrySocial @zizionice @75Ginny @GuidoDeMartini Dipende. Sulla delega fiscale non hanno avuto problemi a mettersi… - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Delega fiscale, ora anche il centrodestra dà il via libera: “Grazie a noi niente nuove tasse”. Letta: “Non c’erano nea… - fattoquotidiano : Delega fiscale, ora anche il centrodestra dà il via libera: “Grazie a noi niente nuove tasse”. Letta: “Non c’erano… - filadelfo72 : Con catasto e rendite finanziarie ecco perché la delega fiscale del Governo è bloccata da sette mesi -