Case, accordo sulla riforma: no agli aumenti di tasse e rendite catastali Le nuove regole (Di giovedì 5 maggio 2022) Gli articoli 2 e 6 della delega fiscale saranno oggetto di una revisione senza rischio di un aumento delle tasse legate alla casa: eliminato ogni riferimento ai valori patrimoniali, l’aggiornamento delle rendite resta con la normativa attuale Leggi su corriere (Di giovedì 5 maggio 2022) Gli articoli 2 e 6 della delega fiscale saranno oggetto di una revisione senza rischio di un aumento dellelegate alla casa: eliminato ogni riferimento ai valori patrimoniali, l’aggiornamento delleresta con la normativa attuale

Advertising

Luxgraph : Case, accordo sulla riforma: no agli aumenti di tasse e rendite catastali Le nuove regole #corriere #news #20… - BCarazzolo : RT @Lorenzo31646976: @CottarelliCPI In un momento come questo avere delle case efficienti dal punto di vista energetico significa meno cons… - sostienenadira : Non sono sempre d’accordo con @RossellaMuroni ma molto spesso ha ragione. Su questo argomento ha perfettamente ragi… - MaxChickpeas : RT @Lorenzo31646976: @CottarelliCPI In un momento come questo avere delle case efficienti dal punto di vista energetico significa meno cons… - emmazanni : RT @Lorenzo31646976: @CottarelliCPI In un momento come questo avere delle case efficienti dal punto di vista energetico significa meno cons… -