(Di giovedì 5 maggio 2022) Roma, 5 mag. - (Adnkronos) - Pioggia e lacrime a Montecarlo, presso la chiesa di Saint-Charles, dove questo pomeriggio si è celebrato, in forma strettamente privata, ildi Mino, scomparso il 30 aprile scorso dopo una lunga malattia. Tra i presenti, secondo quanto riporta gazzetta.it, tantissimi calciatori rappresentati dall'agente, tra gli altri:himovic,, Verratti, Fabregas e Justin Kluivert. Tutti insieme per l'ultimo saluto, insieme ai familiari, agli amici e ai collaboratori più stretti di

Advertising

GoalItalia : Ci lascia un uomo che inevitabilmente ha cambiato il calcio, lo ha rivoluzionato, ha lasciato un'impronta indelebil… - Eurosport_IT : Ciao Mino ?? - TV7Benevento : Calcio: addio a Raiola, Ibra, Donnarumma e Haaland al funerale - - cupido1971 : RT @MaurilioVitto: @Mysterytrains Il giorno prima si era disputata a Lisbona una amichevole tra il Torino ed il Benfica su richiesta del ca… - SportdelSud : ??? La storia d'amore tra il Napoli e Lorenzo #Insigne è arrivata quasi al capolinea: il 15 maggio contro il Genoa l… -

Serie A - Possibile ritiro dala fine stagione per Zalatan Ibrahimovic . La Svezia non parteciperà ai Mondiali di dicembre e per questo può anche pensare all'vista l'attuale condizione fisica. Incontro a fine stagione ...Dopo due giorni di grande, in cui sono state decretate le finaliste di Champions League , tornano in scena sia l' ... Il progetto esiste e dal prossimo anno, con l'di qualche senatore, ...Roma, 5 mag. - (Adnkronos) - Pioggia e lacrime a Montecarlo, presso la chiesa di Saint-Charles, dove questo pomeriggio si è celebrato, in forma strettamente privata, il funerale di Mino ...La semifinale di Champions League vinta dal Real Madrid contro il Manchester City tiene aperta la discussione sull'incisività di un allenatore sulla propria squadra. Rispetto ...