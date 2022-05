Bitcoin.com completa la vendita privata del nuovo token VERSE (Di giovedì 5 maggio 2022) Bitcoin.com, una piattaforma di criptovaluta online progettata per introdurre i nuovi arrivati al mondo delle valute digitali, ha dichiarato in un comunicato stampa di giovedì di aver completato la vendita privata di 33,6 milioni di dollari per il suo token VERSE. Il token VERSE è un token di ricompensa e di utilità per gli utenti che partecipano all’ecosistema Bitcoin.com. DiVERSE entità di alto profilo hanno partecipato alla vendita privata, tra cui Digital Strategies, KuCoin Ventures, Blockchain.com, Roger Ver, Jihan Wu, tra gli altri. VERSE verrà coniato quest’estate Secondo il comunicato stampa, VERSE verrà coniato quest’estate ... Leggi su coinlist.me (Di giovedì 5 maggio 2022).com, una piattaforma di criptovaluta online progettata per introdurre i nuovi arrivati al mondo delle valute digitali, ha dichiarato in un comunicato stampa di giovedì di averto ladi 33,6 milioni di dollari per il suo. Ilè undi ricompensa e di utilità per gli utenti che partecipano all’ecosistema.com. Dientità di alto profilo hanno partecipato alla, tra cui Digital Strategies, KuCoin Ventures, Blockchain.com, Roger Ver, Jihan Wu, tra gli altri.verrà coniato quest’estate Secondo il comunicato stampa,verrà coniato quest’estate ...

