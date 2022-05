Baronissi | da oggi notifiche anagrafe e tributi sull’App Io

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 5 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti(Sa) – I cittadini didariceveranno comunicazioni per i settoritramite lepush generate dalla App IO – l’applicazione nazionale dell’Agenzia per l’Italia Digitale. In particolare, grazie all’adesione del Comune al servizio di digitalizzazione dei servizi pubblici, sarà possibile per i cittadini ricevere promemoria della scadenza della carta d’identità e stato di avanzamento delle pratiche per il cambio di residenza, rilascio della tessera elettorale e nomina a scrutatore dei seggi. Ci sarà inoltre, a breve, la possibilità di ricevere gli avvisi di pagamento ed effettuare gli stessi direttamente dall’applicazione. “Il Comune diprosegue nel suo percorso di digitalizzazione – ...