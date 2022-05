Attentato a Elad, in Israele: il primo bilancio è di 3 morti e altrettanti feriti (Di giovedì 5 maggio 2022) E’ di tre morti e altrettanti feriti in modo grave il bilancio di un Attentato che si è registrato proprio in questi minuti a Elad, vicino Petah Tikva, nella parte centrale di Israele. A riferirlo è il “Jerusalem Post”, spiegando – come ribattuto da Adnkronos – come le prime notizie indichino che la polizia sta dando la caccia a due sospetti, almeno uno dei quali avrebbe aperto il fuoco. Sulla scena dell’attacco stanno operando i servizi di emergenza, mentre la municipalità di Elad ha chiesto agli abitanti di rimanere in casa. Israele: media, un assalitore armato di ascia, auto in fuga Secondo le prime ricostruzioni, i responsabili dell’attacco a Elad, in Israele, sarebbero stati due uomini, uno dei ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 5 maggio 2022) E’ di trein modo grave ildi unche si è registrato proprio in questi minuti a, vicino Petah Tikva, nella parte centrale di. A riferirlo è il “Jerusalem Post”, spiegando – come ribattuto da Adnkronos – come le prime notizie indichino che la polizia sta dando la caccia a due sospetti, almeno uno dei quali avrebbe aperto il fuoco. Sulla scena dell’attacco stanno operando i servizi di emergenza, mentre la municipalità diha chiesto agli abitanti di rimanere in casa.: media, un assalitore armato di ascia, auto in fuga Secondo le prime ricostruzioni, i responsabili dell’attacco a, in, sarebbero stati due uomini, uno dei ...

