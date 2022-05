WhatsApp: come nascondere la dicitura ‘Sta scrivendo’ (Di mercoledì 4 maggio 2022) Il sistema di messaggistica online di WhatsApp offre ai propri utenti diverse opzioni per poter preservare la propria privacy, in modo da rendere ”invisibili” alcuni comportamenti rispetto agli altri utenti con cui siamo connessi. Proteggere la propria privacy con WhatsApp come molti sapranno, ormai, è possibile ad esempio eliminare la cosiddetta doppia spunta di lettura e non far vedere l’orario dell’ultimo accesso e la conferma di lettura. Oppure la possibilità di rispondere ai messaggi senza risultare necessariamente online, o ancora nascondere la propria foto profilo per alcuni contatti della lista. come eliminare la dicitura ”Sta scrivendo” Ma, oltre a ciò, c’è anche uno strumento in più, che forse non tutti conoscono al momento: la possibilità di non mostrare lo status “Sta ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 4 maggio 2022) Il sistema di messaggistica online dioffre ai propri utenti diverse opzioni per poter preservare la propria privacy, in modo da rendere ”invisibili” alcuni comportamenti rispetto agli altri utenti con cui siamo connessi. Proteggere la propria privacy conmolti sapranno, ormai, è possibile ad esempio eliminare la cosiddetta doppia spunta di lettura e non far vedere l’orario dell’ultimo accesso e la conferma di lettura. Oppure la possibilità di rispondere ai messaggi senza risultare necessariamente online, o ancorala propria foto profilo per alcuni contatti della lista.eliminare la”Sta scrivendo” Ma, oltre a ciò, c’è anche uno strumento in più, che forse non tutti conoscono al momento: la possibilità di non mostrare lo status “Sta ...

Advertising

spato_m : WhatsApp Come Dry??………È Tun Tin Dora Yin???? - IezziIolanda : @lucedigemma Sul sito c'è un numero WhatsApp loro sono gentilissimi ti diranno come fare. Io ho fatto tramite bonifico - CorriereCitta : WhatsApp: come nascondere la dicitura ‘Sta scrivendo’ - abracadavere : Io e Lisa teniamo giornalmente 3 diverse conversazioni: una su whatsapp, una su insta e una su tik tok e non si sa… - infoitcultura : Manuel Bortuzzo, Lulù svela come l'ha lasciata: «Mi ha bloccato su Whatsapp, ecco cosa faceva il padre» -