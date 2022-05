Volley, Civitanova travolge Perugia: la Lube allunga nella Finale Scudetto, 2-0 e tricolore a un passo (Di mercoledì 4 maggio 2022) Civitanova ha travolto Perugia con un perentorio 3-0 (25-21; 29-27; 25-22) nella gara-2 della Finale Scudetto di Volley maschile. I Campioni d’Italia fanno festa di fronte al proprio pubblico dell’Eurosuole Forum, bissano il successo ottenuto tre giorni fa in trasferta (al tie-break) e si issano sul 2-0 nella serie che assegna il tricolore. La Lube si trova a una sola vittoria dalla conquista del settimo Scudetto della sua storia (il terzo consecutivo), potrebbe già chiudere i conti domenica pomeriggio nella gara-3 che si giocherà al PalaBarton. I Block Devils sono con le spalle al muro e dovranno inventarsi una rimonta antologica se vorranno mettere le mani sul secondo titolo della loro storia, ... Leggi su oasport (Di mercoledì 4 maggio 2022)ha travoltocon un perentorio 3-0 (25-21; 29-27; 25-22)gara-2 delladimaschile. I Campioni d’Italia fanno festa di fronte al proprio pubblico dell’Eurosuole Forum, bissano il successo ottenuto tre giorni fa in trasferta (al tie-break) e si issano sul 2-0serie che assegna il. Lasi trova a una sola vittoria dalla conquista del settimodella sua storia (il terzo consecutivo), potrebbe già chiudere i conti domenica pomeriggiogara-3 che si giocherà al PalaBarton. I Block Devils sono con le spalle al muro e dovranno inventarsi una rimonta antologica se vorranno mettere le mani sul secondo titolo della loro storia, ...

