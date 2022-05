Ultime Notizie – Covid Calabria | 1 594 contagi e 5 morti | bollettino 4 maggio

(Di mercoledì 4 maggio 2022) Sono 1.594 i nuovida coronavirus oggi 4in, secondo i dati dell’ultimo-19. Si registrano altri 5. I nuovi casi individuati su 8.182 tamponi effettuati. I guariti sono +3.404. I decessi sono in totale da inizio pandemia 2.520. Il, inoltre, registra -1.815 attualmente positivi, +6 ricoveri (per un totale di 257) e, infine, terapie intensive stabili (per un totale di 15). Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

