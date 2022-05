Ucraina: Mosca, 'mercenari israeliani combattono con Battaglione Azov' (Di mercoledì 4 maggio 2022) Mosca, 4 mag. (Adnkronos) - "mercenari israeliani" stanno combattendo in Ucraina al fianco del Battaglione Azov, che secondo Mosca è composto da "nazisti". Lo ha dichiarato la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, in un'intervista a Radio Sputnik. "Dirò qualcosa che i politici israeliani probabilmente non vogliono sentire, ma forse li interesserà. In Ucraina, i mercenari israeliani sono al fianco del Battaglione Azov", ha affermato. Leggi su iltempo (Di mercoledì 4 maggio 2022), 4 mag. (Adnkronos) - "" stanno combattendo inal fianco del, che secondoè composto da "nazisti". Lo ha dichiarato la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, in un'intervista a Radio Sputnik. "Dirò qualcosa che i politiciprobabilmente non vogliono sentire, ma forse li interesserà. In, isono al fianco del", ha affermato.

