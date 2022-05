Traffico Roma del 04-05-2022 ore 20:00 (Di mercoledì 4 maggio 2022) Luceverde Roma Buonasera Ben ritrovati all’appuntamento con il Traffico in studio Massimo veschi partiamo dal raccordo anulare dove in carreggiata interna si incontrano ancora code tra l’ospedale Sant’Andrea e la malaria questo è interessata interna mentre sulla carreggiata esterna si rallenta e a tratti si sta in fila tra la Fontina e l’abbia in uscita dalla città rallentamenti sul tratto Urbano della A24 dall’uscita Togliatti e il raccordo ancora crude poi sulla Cristoforo Colombo dal raccordo a via di Malafede in direzione Ostia code nelle due direzioni poi sulla Pontina per il cantiere presente all’altezza di Castel di Decima le code partono dal bivio per pratica di mare e verso Roma e da Spinaceto in direzione Pomezia e poi abbiamo ancora difficoltà in via di Boccea troviamo code causata da un incidente avvenuto all’altezza di ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 4 maggio 2022) LuceverdeBuonasera Ben ritrovati all’appuntamento con ilin studio Massimo veschi partiamo dal raccordo anulare dove in carreggiata interna si incontrano ancora code tra l’ospedale Sant’Andrea e la malaria questo è interessata interna mentre sulla carreggiata esterna si rallenta e a tratti si sta in fila tra la Fontina e l’abbia in uscita dalla città rallentamenti sul tratto Urbano della A24 dall’uscita Togliatti e il raccordo ancora crude poi sulla Cristoforo Colombo dal raccordo a via di Malafede in direzione Ostia code nelle due direzioni poi sulla Pontina per il cantiere presente all’altezza di Castel di Decima le code partono dal bivio per pratica di mare e versoe da Spinaceto in direzione Pomezia e poi abbiamo ancora difficoltà in via di Boccea troviamo code causata da un incidente avvenuto all’altezza di ...

