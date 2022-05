Terremoto Firenze, sciame sismico nella notte. Diverse scosse (Di mercoledì 4 maggio 2022) L'Istituto di Geofisica e Vulcanologia, dopo il sisma di 3.7 Richter del pomeriggio di martedì, ha registrato diversi ... Leggi su lanazione (Di mercoledì 4 maggio 2022) L'Istituto di Geofisica e Vulcanologia, dopo il sisma di 3.7 Richter del pomeriggio di martedì, ha registrato diversi ...

Advertising

rtl1025 : ?? Una forte e distinguibile scossa di #terremoto è stata avvertita a #Firenze e nei dintorni con magnitudo fra 3.6… - DarioNardella : È stata registrata une leggera scossa di #terremoto nella zona di #Firenze ML 3.9. Epicentro Impruneta. Al momento… - EugenioGiani : ?? Scossa di #terremoto in provincia di #Firenze di magnitudo tra 3.6 e 4.1. Sono in contatto con la sala operativa… - peppecaridi : '#Firenze è tra due fuochi, e sta peggio di Roma': focus sulle scosse di #terremoto in #Toscana, intervista al sism… - MariagraziaInc3 : RT @MediasetTgcom24: Forte scossa di terremoto in Toscana: magnitudo 3.7, epicentro vicino a Firenze #firenze #istitutonazionaledigeofisic… -