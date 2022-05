“T’Ammore | il canto della sirena” | al Troisi il tributo alla canzone classica napoletana

(Di mercoledì 4 maggio 2022) “, the Spirit of Naples” è la ripresa di uno spettacolo con la direzione artistica di Franco Dragone, che rende omaggioe alle danze tradizionali campane riproposte con suoni e arrangiamenti moderni. Il repertorio propone brani tratti dal repertorioe dei balli popolari campani alternati a brani originali strumentali e vocali di nuova composizione. Tra i brani classici e tradizionali vi sono: “Mandulinata a Napule”, “I’ Te Vurria Vasà”, “O paese d’o sole”, “A Città ‘e Pulecenella”, “Napule è”, “O Cafè”, “Torna a Surriento”, “Vesuvio”, “Sangiuvannari”, “Tu Vuò Fà l’Americano”. Nei novanta minuti di spettacolo gli artisti agiscono sulla scena seguendo un ...

Mercoledì 11 maggio Ore 21 Teatro Troisi Via Giacomo Leopardi, 192 - Napoli Euro 15 - 20 infoline 3714232610