Supplenze da Gps, Uil Scuola: “Il Consiglio di Stato boccia il Ministero. In 700 mila in bilico” (Di mercoledì 4 maggio 2022) Anche la Uil Scuola commenta il parere del Consiglio di Stato in merito al regolamento delle Supplenze, evidenziando come il parere sul regolamento riguardi indirettamente l'ordinanza ministeriale sull'aggiornamento delle Gps che è attesa in questi giorni. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 4 maggio 2022) Anche la Uilcommenta il parere deldiin merito al regolamento delle, evidenziando come il parere sul regolamento riguardi indirettamente l'ordinanza ministeriale sull'aggiornamento delle Gps che è attesa in questi giorni. L'articolo .

Advertising

scuolainforma : GPS, nuovo regolamento supplenze: il CdS si pronuncia sulle criticità - orizzontescuola : GPS: per infanzia e primaria ritorna l’opzione “supplenze con priorità fino a 10 giorni” ma le sanzioni per rinunci… - TecnicaScuola : Aggiornamento GPS, su regolamento supplenze c’è una chiara pronuncia del Consiglio di Stato --… - ProDocente : Aggiornamento GPS, su regolamento supplenze c’è una chiara pronuncia del Consiglio di Stato - ProDocente : Supplenze da GPS: “Procedure informatiche per l’assegnazione dei posti andrebbero escluse”. Il Consiglio di Stato s… -