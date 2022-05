Pogba torna da Allegri alla Juventus? Svolta in arrivo, pronto ingaggio monstre (Di mercoledì 4 maggio 2022) Continua la ricerca del centrocampista da parte della Juventus con Pogba che potrebbe tornare da Allegri. ingaggio faraonico per il francese. In attesa di capire come finirà la stagione (la Juventus ha il grande obiettivo della coppa Italia da raggiungere), la società bianconera ha già iniziato a muoversi sul mercato; nella prossima sessione estiva, infatti, sono diverse le operazioni da fare e tanti gli innesti da regalare ad Allegri per permettere al tecnico di avere una rosa che possa tornare a dominare la Serie A ed essere molto competitiva a livello internazionale. Tra i reparti su cui mettere mano troviamo, senza nessun dubbio, il centrocampo dove la Juve ha avuto diverse difficoltà tra prestazioni non all’altezza e problemi muscolari. Diversi i ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 4 maggio 2022) Continua la ricerca del centrocampista da parte dellaconche potrebbere dafaraonico per il francese. In attesa di capire come finirà la stagione (laha il grande obiettivo della coppa Italia da raggiungere), la società bianconera ha già iniziato a muoversi sul mercato; nella prossima sessione estiva, infatti, sono diverse le operazioni da fare e tanti gli innesti da regalare adper permettere al tecnico di avere una rosa che possare a dominare la Serie A ed essere molto competitiva a livello internazionale. Tra i reparti su cui mettere mano troviamo, senza nessun dubbio, il centrocampo dove la Juve ha avuto diverse difficoltà tra prestazioni non all’altezza e problemi muscolari. Diversi i ...

