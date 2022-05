Paul Schrader Leone d’oro alla carriera a Venezia

(Di mercoledì 4 maggio 2022)(ITALPRESS) – E’ stato attribuito a, regista (Il collezionista di carte, First Reformed, Il bacio della pantera, American Gigolo) e sceneggiatore (Toro scatenato, Taxi Driver, Complesso di colpa, Yakuza) statunitense, ildella 79. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di(31 agosto – 10 settembre 2022). La decisione è stata presa dal Cda della Biennale di, che ha fatto propria la proposta del Direttore della Mostra Alberto Barbera. “Sono profondamente onorato – ha dichiarato, nell’accettare la proposta –è il miodel cuore”.A proposito di questo riconoscimento, il ...

Advertising

mattinodipadova : Mostra del Cinema di Venezia, a Paul Schrader il Leone d’oro alla carriera - CorriereAlpi : Mostra del Cinema di Venezia, a Paul Schrader il Leone d’oro alla carriera - UniMoviesBlog : #Venezia79: Leone d'Oro alla carriera al regista e sceneggiatore Paul Schrader - AkaRaymondWest : RT @la_Biennale: Il Leone d’Oro alla carriera della #BiennaleCinema2022 #Venezia79 va al regista e sceneggiatore #PaulSchrader, “uno dei pi… - solocine : Venezia Cinema: Leone d'Oro alla carriera a Paul Schrader -

VENEZIA - E' stato attribuito a, regista (Il collezionista di carte, First Reformed, Il bacio della pantera, American Gigolo) e sceneggiatore (Toro scatenato, Taxi Driver, Complesso di colpa, Yakuza) statunitense, il ...riceverà il Leone d'oro alla carriera a Venezia 79. Leggi anche, da "Taxi Driver" al nuovo "Dog Eat Dog" David di Donatello 2022: la lista completa dei vincitori L'annuncio ...È stato attribuito a Paul Schrader il Leone d’oro alla carriera della 79esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. Il regista statunitense è autore di film come “Il collezionista ...È stato attribuito a Paul Schrader, regista de Il collezionista di carte, First Reformed, Il bacio della pantera, American Gigolo, e sceneggiatore di Toro scatenato, Taxi Driver, Complesso di colpa, ...