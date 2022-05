Manuel Bortuzzo | spiffera tutto ora | “l’hanno fatto quando ero già dentro il Gf”

(Di mercoledì 4 maggio 2022)ha parlato dopo la fine della relazione con Lulù ed ha espresso le sue sensazioni in merito. Ha rivelato anche di un altro progetto che si è avviato mentre lui stava facendo il suo percorso all’interno del reality Mediaset. Il nuotatore ha ripreso la sua quotidianità ed i suoi allenamenti per poter recuperare la conduzione fisica ottimale. Un percorso a cui si dedica con passione e siamo sicuri che presto raggiungerà traguardi incredibili con la sua enorme forza d’animo.-Altranotizia (fonte: Google)è tornato sulle copertine di tutti i giornali dopo aver ufficializzato la fine della relazione con la Selassié. Si è accesso un gran clamore mediatico in quanto i due sembravano innamorati e felici. Ha parlato inoltre di ...

Advertising

blogtivvu : Manuel Bortuzzo blocca Lulù Selassiè su WhatsApp e le nega un incontro: retroscena sulla rottura - supremanes : RT @smoking_wendy: Dio solo sa quanta ?? ha dovuto inghiottire quella ragazza pur di stare con Manuel. E manco commento il modo in cui l'ha… - CIAfra73 : #Rinascere, la storia di Manuel Bortuzzo diventa una fiction su #Rai1 - mauriziocascel1 : RT @repubblica: Manuel Bortuzzo: 'Il film mi è sembrato la storia di un altro ma scrivere è stata una terapia' - repubblica : Manuel Bortuzzo: 'Il film mi è sembrato la storia di un altro ma scrivere è stata una terapia'… -

Subito dopo essere stata lasciata attraverso un comunicato pubblicato sull'Ansa, Lulù Selassié ha dichiarato che dietro alla sua rottura conc'era l'ombra del padre di lui. E proprio del signor Franco l'ex gieffina ha parlato in una lunga intervista rilasciata ad Azzurra Della Penna per Chi . Lulù Selassié: "Franco metteva ...Questa la narrazione della storia d'amore intrecciata dae Lulù . Entrambi concorrenti dell'ultima edizione del 'Grande Fratello Vip' , è proprio tra le mura della casa più spiata d'...Non deve essere un momento molto entusiasmante per la famiglia Bortuzzo visto che si parla ben poco della serie che andrà in onda su Rai 1 dedicata a Manuel e tanto, forse troppo della fine della sua ...Lulù Selassiè rivela anche che vorrebbe incontrare Manuel Bortuzzo per un confronto faccia a faccia: Dopo il comunicato dell’Ansa avrei voluto incontrarlo e invece c’erano solamente quelle parole nero ...