Letta: “Elezioni? Sono fiducioso che il campo largo funzioni. Renzi ha deciso di andare con la destra in molti comuni, scelta che non aiuta” (Di mercoledì 4 maggio 2022) “Io Sono fiducioso, il nostro impegno è quello di far funzionare il campo largo. Sono convinto che se funzionerà, ci sarà un motivo in più per farlo funzionare a livello nazionale. Quindi, lavoro per tenere insieme e non per dividere. Italia viva? Ho già detto che lavoro per unire, ma in molti comuni ha deciso di andare con la destra e questo non aiuta“. Così il segretario del Partito democratico, Enrico Letta, a margine della conferenza stampa di presentazione delle liste per le prossime amministrative tenutasi al Nazareno. “Il termovalorizzatore ci trova in disaccordo con il M5s, ma penso che la maggioranza dell’intero provvedimento sia molto positivo – ha continuato -. Il lavoro ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 4 maggio 2022) “Io, il nostro impegno è quello di far funzionare ilconvinto che se funzionerà, ci sarà un motivo in più per farlo funzionare a livello nazionale. Quindi, lavoro per tenere insieme e non per dividere. Italia viva? Ho già detto che lavoro per unire, ma inhadicon lae questo non“. Così il segretario del Partito democratico, Enrico, a margine della conferenza stampa di presentazione delle liste per le prossime amministrative tenutasi al Nazareno. “Il termovalorizzatore ci trova in disaccordo con il M5s, ma penso che la maggioranza dell’intero provvedimento sia molto positivo – ha continuato -. Il lavoro ...

