La donna trovata morta in casa a Varese insieme ai due figli

Una donna è stata trovata morta insieme ai suoi due figli a Samarate, in provincia di Varese. La donna trovata morta in casa a Samarate insieme ai due figli La scoperta, avvenuta nell'abitazione di via Torino, è stata fatta dopo l'allarme lanciato dai vicini di casa verso le otto. Non si hanno ancora molti particolari dell'accaduto, non è ancora ben chiaro neanche il numero delle vittime che al momento sarebbero due.I Carabinieri del comando Provinciale di Varese si trovano sul luogo della tragedia insieme ai vigili del fuoco e al 118. Chiamato anche l'elisoccorso da Como. Al momento l'ipotesi più accreditata per le morti è quella di ...

