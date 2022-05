Giro d’Italia 2022, nona tappa Isernia-Blockhaus: percorso e altimetria (Di mercoledì 4 maggio 2022) La nona tappa del Giro d’Italia 2022, la Isernia-Blockhaus di 189 chilometri, presenta un percorso da vero e proprio tappone di alta montagna. Sono infatti oltre 5000 i metri di dislivello in programma per una frazione destinata a cambiare notevolmente la classifica generale. La partenza in salita, con tre GPM nei primi chilometri, potrebbe restare nelle gambe per il finale di giornata che prevede una particolare “doppia scalata” al Blockhaus. A circa 60 km inizia infatti la salita verso Passo Lanciano, poi la lunga discesa e il breve fondovalle porteranno i corridori a Roccamorice, sede del traguardo volante e dell’inizio dell’ultima salita: 13,6 km alla media dell’8,4% ma con gli ultimi 10 km quasi sempre in doppia cifra e con ... Leggi su sportface (Di mercoledì 4 maggio 2022) Ladel, ladi 189 chilometri, presenta unda vero e proprio tappone di alta montagna. Sono infatti oltre 5000 i metri di dislivello in programma per una frazione destinata a cambiare notevolmente la classifica generale. La partenza in salita, con tre GPM nei primi chilometri, potrebbe restare nelle gambe per il finale di giornata che prevede una particolare “doppia scalata” al. A circa 60 km inizia infatti la salita verso Passo Lanciano, poi la lunga discesa e il breve fondovalle porteranno i corridori a Roccamorice, sede del traguardo volante e dell’inizio dell’ultima salita: 13,6 km alla media dell’8,4% ma con gli ultimi 10 km quasi sempre in doppia cifra e con ...

