Emergenza e crisi, lo Stato come una piazza neoliberale (Di mercoledì 4 maggio 2022) Una delle illusioni lasciate dalla prima quarantena per rallentare il contagio del Covid nel 2020 è che lo «Stato sociale» avrebbe recuperato una centralità negata dalle politiche neoliberali. Questa credenza L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 4 maggio 2022) Una delle illusioni lasciate dalla prima quarantena per rallentare il contagio del Covid nel 2020 è che lo «sociale» avrebbe recuperato una centralità negata dalle politiche neoliberali. Questa credenza L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

MicheleLuppi1 : RT @AlessiaMelcangi: Oltre all'#emergenza #umanitaria, la guerra in #Ucraina rischia di mettere in crisi il #sistema #energetico #Europeo.… - ParliamoDiNews : Emergenza rifiuti, Rap e Comune trattano per evitare la crisi - BlogSicilia - Ultime notizie dalla Sicilia… - telodogratis : Emergenza rifiuti, Rap e Comune trattano per evitare la crisi - blogsicilia : #notizie #sicilia Emergenza rifiuti, Rap e Comune trattano per evitare la crisi - - lukealb : Emergenza idrica Veneto, Zaia apre lo stato di crisi. 'Serve una gestione sovraregionale' -