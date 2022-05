“E’ sempre una buona scelta”: Leao fa infuriare i rossoneri (Di mercoledì 4 maggio 2022) La toccata e fuga a Parigi del bomber rossonero non è stata gradita dai tifosi rossoneri che affollano i social: ma c’è chi lo difende Un po’ come accadde lo… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di mercoledì 4 maggio 2022) La toccata e fuga a Parigi del bomber rossonero non è stata gradita dai tifosiche affollano i social: ma c’è chi lo difende Un po’ come accadde lo… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Advertising

riotta : L'intesa Santoro Byoblu Messora sulla deformazione della cronaca e della realtà non è una sorpresa, ma una logica c… - matteosalvinimi : Grazie a Papa Francesco, una guida che sta cercando, davvero, da sempre e ad ogni costo, di arrivare alla Pace. - GiovaQuez : Orsini: 'Chiudiamo come sempre dicendo che l'Italia non sta facendo nulla per la pace' Cuperlo: 'Stiamo sostenendo… - AgataCastaldo : RT @IlariaFairy: 'Alza il capo donna, sei una guerriera che non si arrende. Credi sempre in te stessa, soprattutto quando ti faranno il cuo… - nanalilymoon : Una filosofa contemporanea recentemente ha citato in un suo saggio 'QUELLE CHE CI CHIAMANO GREGORELLE SONO DELLE CE… -