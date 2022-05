Caracciolo è sbigottito per le mosse del Copasir: “È uno scherzo?”. Ecco il Ministero della Verità (Di mercoledì 4 maggio 2022) Lucio Caracciolo commenta la decisione del Copasir (il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, organo che esercita il controllo parlamentare sull'operato dei servizi segreti) di indire delle audizioni per valutare l'ingerenza russa nei media italiani. Il direttore di Limes, rivista di geopolitica, è ospite della puntata del 4 maggio di Otto e mezzo, talk show di La7 condotto da Lilli Gruber, e analizza così la scelta scaturita dall'intervista di Sergej Lavrov a Zona Bianca su Rete4: “Nel comunicato non si parla di russi, di ucraini o di altri, ma della guerra russo-ucraina in generale. Parrebbe che il Copasir abbia scoperto che esiste la guerra di informazione… È la base di tutte le guerre, specialmente adesso, l'età dei social media… O la prendi un po' in letizia e ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 4 maggio 2022) Luciocommenta la decisione del(il Comitato parlamentare per la sicurezzaRepubblica, organo che esercita il controllo parlamentare sull'operato dei servizi segreti) di indire delle audizioni per valutare l'ingerenza russa nei media italiani. Il direttore di Limes, rivista di geopolitica, è ospitepuntata del 4 maggio di Otto e mezzo, talk show di La7 condotto da Lilli Gruber, e analizza così la scelta scaturita dall'intervista di Sergej Lavrov a Zona Bianca su Rete4: “Nel comunicato non si parla di russi, di ucraini o di altri, maguerra russo-ucraina in generale. Parrebbe che ilabbia scoperto che esiste la guerra di informazione… È la base di tutte le guerre, specialmente adesso, l'età dei social media… O la prendi un po' in letizia e ...

Advertising

marialetiziama9 : RT @tempoweb: #Caracciolo è sbigottito per le mosse del #Copasir: “È uno scherzo?”. Ecco il Ministero della Verità #ottoemezzo #russia #gue… - ivancatalano_eu : RT @tempoweb: #Caracciolo è sbigottito per le mosse del #Copasir: “È uno scherzo?”. Ecco il Ministero della Verità #ottoemezzo #russia #gue… - tempoweb : #Caracciolo è sbigottito per le mosse del #Copasir: “È uno scherzo?”. Ecco il Ministero della Verità #ottoemezzo… -