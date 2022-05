Avdiivka, bombe sui lavoratori che stavano aspettando l'autobus | Video (Di mercoledì 4 maggio 2022) Sono almeno 15 i feriti e 10 le vittime del bombardamento avvenuto ieri allo stabilimento della cokeria a Avdiivka, nella regione di Donetsk, in Ucraina, da parte delle truppe russe. I lavoratori, al momento dell'attacco, avevano appena finito il turno e stavano aspettando l'autobus. Il Video mostra l'esatto momento dell'attacco ripreso da una telecamera di sorveglianza. Guarda tutti i Video Ucraina, infermiera perde le gambe durante un attacco: si sposa nell'ospedale di Leopoli Video Un matrimonio tra le corsie di un ospedale quello celebrato tra la ...Missili su Kiev durante la visita di Guterres 5 missili da crociera hanno colpito Kiev colpendo un palazzo che è ...Kiev, decapitata la statua dell'amicizia dei popoli tra Ucraina e Russia ... Leggi su panorama (Di mercoledì 4 maggio 2022) Sono almeno 15 i feriti e 10 le vittime del bombardamento avvenuto ieri allo stabilimento della cokeria a, nella regione di Donetsk, in Ucraina, da parte delle truppe russe. I, al momento dell'attacco, avevano appena finito il turno el'. Ilmostra l'esatto momento dell'attacco ripreso da una telecamera di sorveglianza. Guarda tutti iUcraina, infermiera perde le gambe durante un attacco: si sposa nell'ospedale di LeopoliUn matrimonio tra le corsie di un ospedale quello celebrato tra la ...Missili su Kiev durante la visita di Guterres 5 missili da crociera hanno colpito Kiev colpendo un palazzo che è ...Kiev, decapitata la statua dell'amicizia dei popoli tra Ucraina e Russia ...

