Wta Madrid 2022 | Raducanu cede in tre set a Kalinina | Sorribes Tormo show in casa

(Di martedì 3 maggio 2022) Delineato il quadro dei quarti di finale del Wta 1000 di. Nella giornata odierna di martedì 3 maggio, presso la Caja Màgica sono andati in scena i quattro match di ottavi di finale della parte alta del tabellone. La prima a staccare il pass per i quarti è stata la beniamina diSara, incredula dopo il match point. Il suo successo per 6-4 1-6 6-3 ai danni di Daria Kasatkina le ha permesso di diventare la quarta tennista spagnola di sempre a raggiungere i quarti di finale a(Medina Garrigues, Suarez Navarro e Badosa le altre). A separarla dalla semifinale ci sarà Jessica Pegula, la quale ha superato per 7-5 6-1 Bianca Andreescu. IL PROGRAMMA DEL TORNEO IL TABELLONE IL MONTEPREMI L’altra sfida di quarti vedrà invece protagoniste due outsider. La ...

Deiana_Luca9 : RT @livetennisit: Masters e WTA 1000 Madrid: Il programma completo di Mercoledì 04 Maggio 2022 - livetennisit : Masters e WTA 1000 Madrid: Il programma completo di Mercoledì 04 Maggio 2022 - sportface2016 : #MMOpen: programma, orari e ordine di gioco mercoledì 4 maggio con #Sinner e #Musetti - pojd01 : solo Raducanu/Halep potrebbe salvare il WTA di Madrid, ma purtroppo non avremo mai questa finale - notpetko : Madrid è la feccia dei tornei WTA/ATP. Ricordoamolo sempre! Madrid = ?? -

Grande prestazione di Jil Teichmann, 35esima giocatrice mondiale, al1000 di. L'elvetica ha raggiunto i quarti battendo Elena Rybakina con il risultato di 6 - 3 6 - 1. La kazaka nel ranking la precede di 17 posizioni.Il programma, gli orari e l'ordine di gioco dei tornei Masters 1000 e1000 di2022 per quanto riguarda la giornata di mercoledì 4 maggio . Tornano in campo Lorenzo Musetti e Jannik Sinner , impegnati nei rispettivi match di secondo turno. Impegnati anche Rafa ...Delineato il quadro dei quarti di finale del Wta 1000 di Madrid 2022. Nella giornata odierna di martedì 3 maggio, presso la Caja Màgica sono andati in scena i quattro match di ottavi di finale della ...MADRID - Al termine di una partita dominata dal primo all ... In palla, grintosa e precisa, la 24enne rossocrociata non ha lasciato scampo alla kazaka Elena Rybakina (WTA 18), cancellata 6-3, 6-1 in ...