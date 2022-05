Rocket Lab lancia e cattura al volo il primo stadio dell'Electron (Di martedì 3 maggio 2022) La compagnia ha dichiarato il successo dell'operazione. Dopo aver lanciato in orbita 34 satellite, un elicottero ha recuperato il primo stadio del vettore in caduta, anche se lo ha dovuto rilasciare pochi istanti dopo. Leggi su aliveuniverse.today (Di martedì 3 maggio 2022) La compagnia ha dichiarato il successo'operazione. Dopo averto in orbita 34 satellite, un elicottero ha recuperato ildel vettore in caduta, anche se lo ha dovuto rilasciare pochi istanti dopo.

