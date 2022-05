Proteggere Kiev vuol dire proteggere noi stessi | dice Mario Draghi

(Di martedì 3 maggio 2022) Pubblichiamo il discorso integrale del Presidente del Consigliodurante la sessione plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo Presidente Metsola, Deputate e deputati, Care cittadine e cari cittadine, Sono davvero felice di essere qui, nel cuore della democrazia europea. Voglio prima di tutto rendere omaggio alla memoria di David Sassoli, che ha presieduto il Parlamento Europeo in anni difficilissimi. Durante la pandemia, il Parlamento ha continuato a riunirsi, discutere, decidere, a testimonianza della sua vitalità istituzionale e della guida di Sassoli. Sassoli non ha mai smesso di lavorare a quello che definì nel suo ultimo discorso al Consiglio Europeo, un “nuovo progetto di speranza” per “un’Europa che innova, che protegge, che illumina”. Questa visione di Europa è oggi più necessaria che mai. Ringrazio la Presidente Metsola e voi ...

"Vogliamo che l'Ucraina -ha aggiunto- resti un Paese libero, democratico, sovrano. Proteggere l'Ucraina vuol dire proteggere noi stessi e il progetto di sicurezza e democrazia che abbiamo costruito ...a Kiev: "Abbiamo parlato per quattro ore, di difesa, di supporto politico, di sanzioni, e di aiuti finanziari e cooperazione politica – racconta il presidente ucraino -.