Norris a Miami con l'entusiasmo del risultato inatteso a Imola (Di martedì 3 maggio 2022) Un Bahrain da dimenticare, la lenta risalita in Arabia, poi più convincenti - tanto in più - a Melbourne. Fino a Imola, dove la traiettoria del recupero McLaren , almeno con Lando Norris, ha ... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di martedì 3 maggio 2022) Un Bahrain da dimenticare, la lenta risalita in Arabia, poi più convincenti - tanto in più - a Melbourne. Fino a, dove la traiettoria del recupero McLaren , almeno con Lando, ha ...

Advertising

SkySportF1 : F1, quando Norris terrorizzò Butler dei Miami Heat con una guida spericolata. VIDEO #SkyMotori #F1 #Formula1 - FormulaPassion : #F1 | Anche la McLaren è in fibrillazione per il round di Miami - Formula1WM : #Norris: «Continuiamo a spingere per mantenere lo slancio di Imola. Miami sfida divertente» - f1reader : Norris 'riding Imola wave' into Miami - thevalse_ : se correa venerdì segna e Norris vince a Miami mi disattivo -