Mercato Milan | interesse per Deulofeu | Pobega nell’affare?

(Di martedì 3 maggio 2022) I rossoneri valutano Gerardper il prossimoin vista della prossima stagione:possibile contropartita Iltorna prepotentemente su Gerard. Come riporta tuttoudinese, i rossoneri avrebbero avviato i primi contatti per lo spagnolo con l’idea di regalare un’alternativa di livello sulla trequarti a Stefano Pioli. Per abbassare la parte cash, col club di Pozzo che chiede 20 milioni di euro, Maldini e Massara potrebbero inserirenella trattativa: il centrocampista attualmente al Torino piace molto a Marino. La pista quindi è da monitorare con attenzione. L'articolo proviene da Calcio News 24.

