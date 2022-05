Luigi De Laurentiis: “Non ci è permesso farlo! Arrivi dal Napoli? Vi dico la mia” (Di martedì 3 maggio 2022) Nel corso di una diretta Instagram della pagina Fortune italia è stato intervistato Luigi De Laurentiis, presidente del Bari. Ha parlato della promozione in Serie B e della sua importanza per la piazza, soffermandosi anche sul rapporto col Napoli e il nodo comproprietà. Di seguito le sue parole: “Non mi aspettavo di trovare quasi 40mila persone in centro a Bari quando siamo passati con il pullman a mezzanotte, sono immagini incredibili. Questa città aspettava da tempo di tornare in Serie B, siamo partiti da una startup, non c’era nulla quando sono arrivato. La B è un primo passo fondamentale”. “Rappresento in questo percorso una piazza importante, con un bacino d’utenza che conta e ben vengano le piazze importanti che risalgono la china verso il massimo campionato. Un Bari-Palermo in Serie A rappresenta tantissimo, non me ne ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 3 maggio 2022) Nel corso di una diretta Instagram della pagina Fortune italia è stato intervistatoDe, presidente del Bari. Ha parlato della promozione in Serie B e della sua importanza per la piazza, soffermandosi anche sul rapporto cole il nodo comproprietà. Di seguito le sue parole: “Non mi aspettavo di trovare quasi 40mila persone in centro a Bari quando siamo passati con il pullman a mezzanotte, sono immagini incredibili. Questa città aspettava da tempo di tornare in Serie B, siamo partiti da una startup, non c’era nulla quando sono arrivato. La B è un primo passo fondamentale”. “Rappresento in questo percorso una piazza importante, con un bacino d’utenza che conta e ben vengano le piazze importanti che risalgono la china verso il massimo campionato. Un Bari-Palermo in Serie A rappresenta tantissimo, non me ne ...

