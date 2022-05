In caso di mancata qualificazione in Champions Simeone dovrebbe rinegoziare il contratto con l’Atletico (Di martedì 3 maggio 2022) Diego Simeone dovrà rinegoziare il suo contratto con l’Atletico Madrid se non riuscirà a qualificarsi per la Champions League. La notizia è di Radio Cope, la riporta il Daily Mail. Non sarà di certo il più pagato in Europa se l’Atletico l’anno prossimo dovesse fare l’Europa League. Non solo: qualora l’Atletico fallisse il quarto posto potrebbe anche intervenire una separazione consensuale, a questo punto. l’Atletico è favorito, ha ancora tre punti di vantaggio sul Betis, ma la qualificazione è tutt’altro che blindata. Ha fatto una sola vittoria nelle ultime quattro partite, c’è un finale nervoso, incandescente Simeone è stato una fonte di entrate enormi per l’Atletico Madrid da quando s’è messo alla ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 3 maggio 2022) Diegodovràil suoconMadrid se non riuscirà a qualificarsi per laLeague. La notizia è di Radio Cope, la riporta il Daily Mail. Non sarà di certo il più pagato in Europa sel’anno prossimo dovesse fare l’Europa League. Non solo: qualorafallisse il quarto posto potrebbe anche intervenire una separazione consensuale, a questo punto.è favorito, ha ancora tre punti di vantaggio sul Betis, ma laè tutt’altro che blindata. Ha fatto una sola vittoria nelle ultime quattro partite, c’è un finale nervoso, incandescenteè stato una fonte di entrate enormi perMadrid da quando s’è messo alla ...

Advertising

PaoloLeChat : Non ditelo a Salvini, visto che non è reato dire che non ha mai lavorato in vita sua Lei che mi chiedo in caso di m… - 83221n4ndr34 : @artemidisumbra diciamo che anche in caso di tacito consenso padre-madre il figlio può rivendicare i danni subiti d… - AimSafeIt : Compravendita immobiliare e Segnalazione certificata di agibilità Il ruolo e l’importanza della SCAG nelle vendite… - antondepierro : RT @antondepierro: #Roccagiovine cancella il #25aprile,l'indignazione dell'Italia dei Diritti. Noi siamo sempre dalla parte della #libertà.… - antondepierro : RT @antondepierro: #Roccagiovine cancella il #25aprile,l'indignazione dell'Italia dei Diritti. Noi siamo sempre dalla parte della #libertà.… -