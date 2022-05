Imprese e giovani, più spazio e opportunità (Di martedì 3 maggio 2022) giovani meritano spazio e opportunità, perché rappresentano il futuro. È il pensiero di Francesco Di Ciommo, presidente e CEO di Authos S.p.A., convinto sostenitore della loro importanza per il mondo dell impresa. Lo testimoniano i suoi incontri con gli studenti delle università italiane e l’nvestimento costante sull aumento delle giovani risorse in azienda. Lo staff Smart Lab per fare un esempio conta su un team che ha una età media di 25 anni e oltre il 60% dei nuovi ingressi del 2021 ha meno di 30 anni. Una scelta che vuol sottolineare come chi fa impresa debba avere un approccio propositivo e concreto verso le nuove leve, che meritano di ricevere una formazione adeguata e la possibilità di dimostrare il proprio valore. Perché le loro capacità sono indispensabili per interpretare le sempre più complesse richieste ... Leggi su romadailynews (Di martedì 3 maggio 2022)meritano, perché rappresentano il futuro. È il pensiero di Francesco Di Ciommo, presidente e CEO di Authos S.p.A., convinto sostenitore della loro importanza per il mondo dell impresa. Lo testimoniano i suoi incontri con gli studenti delle università italiane e l’nvestimento costante sull aumento dellerisorse in azienda. Lo staff Smart Lab per fare un esempio conta su un team che ha una età media di 25 anni e oltre il 60% dei nuovi ingressi del 2021 ha meno di 30 anni. Una scelta che vuol sottolineare come chi fa impresa debba avere un approccio propositivo e concreto verso le nuove leve, che meritano di ricevere una formazione adeguata e la possibilità di dimostrare il proprio valore. Perché le loro capacità sono indispensabili per interpretare le sempre più complesse richieste ...

