Giro d'Italia 2022, sesta tappa Palmi-Scalea: data, orari, diretta tv e streaming

Giovedì 12 maggio è il giorno della sesta tappa del Giro d'Italia 2022, che si porta da Palmi a Scalea dopo 192 chilometri. Un'altra giornata priva di particolari difficoltà altimetriche, anche se il percorso quasi totalmente sulla costa tirrenica della Calabria potrebbe risultare in alcuni punti esposto al vento. Ad ogni modo i velocisti dovrebbero avere un'altra occasione da volata.

sesta tappa: PERCORSO E ALTIMETRIA
Giro 2022: IL CALENDARIO COMPLETO

orari, TV E streaming – La sesta tappa del Giro 2022 prenderà il via da Palmi alle ore 12:50, mentre l'arrivo di ...

