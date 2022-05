Federica Panicucci sfrattata da Mediaset? Chi si prende il suo studio | le indiscrezioni

(Di martedì 3 maggio 2022), la conduttrice di Mattino5, parla del suo lavoro e delle difficoltà degli ultimi tempi, che l'hanno vista spesso protagonista di casi di cronaca (uno fra tutti la scomparsa di Denise Pipitone). Ora in un'intervista per Tv Sorrisi e Canzoni racconta quello che prova davanti alle telecamere. “Anche se non sembra, io sono una persona emotiva, e ho lavorato molto per riuscire a tenere a bada questo mio lato“, dice a Tv Sorrisi e Canzoni. Insomma, la conduttrice - che si avvicenda incon Francesco Vecchi - non nasconde le emozioni. “È chiaro che a volte è impossibile non farsi coinvolgere. Penso, per esempio, al caso di Denise Pipitone,” ricorda ancora la conduttrice. La scomparsa di Denise Pipitone, indubbiamente, lascia tutti senza fiato da molti anni. Qualche mese fa si è tornato a parlare della bimba ...

Advertising

schifitor : Cmq Stash si sta trasformando in Maradona e la Pettinelli in Federica Panicucci #AMICI21 - Jes912 : @Kingofabio @MarySugarHeart Ahahahahahaha chiedilo ad Alessia Marcuzzi, Ilary Blasi, Federica Panicucci, Simona Ven… - MorraAdele : @mattino5 @fede_panicucci bellissimo tailleur indossato da Federica oggi, potrei sapere lo stilista? Grazie e compl… - tv_e_calcio : Ormai si può dire: con l'addio della Marcuzzi, eredita quasi tutto Ilary Blasi. Chissà quando verrà data una chan… -

Lanostratv

Ha abbandonato quella solita per trasferirsi nello studio 15 di Colono Monzese, lo stesso dal quale va in onda "Mattino Cinque News" con Francesco Vecchi e. "Uno studio super ...Promossa Lory Del Santo, apparsa fragile come non mai: "Non è facile vedere una Lory Del Santo così fragile " racconta" non siamo abituati, è una nostra ospite un po' spesso", e ... Federica Panicucci ha un punto debole: “Ho lavorato per tenerlo a bada” Durante la diretta di Mattino5, un ospite di Federica Panicucci si è lasciato andare a un commento tagliente. Momenti di panico in studio A Mattino5 sono molti gli argomenti che vengono affrontati. La ...A mani basse leader della fascia mattutina, Federica Panicucci con Mattino Cinque ha sempre mostrato grande sensibilità sui temi di estrema attualità come lei stessa ha raccontato a Tv Sorrisi e ...