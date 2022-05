Energia | Landini | ' bene tassa extraprofitti | la volevamo più alta' **

(Di martedì 3 maggio 2022) Milano, 3 mag. (Adnkronos) - Lazione suglidelle imprese che operano nel settore dell'energia decisa ieri dal Governo e salita al 25% "è giusta, noi chiedevamo che fosse più, ma il Governo in parte ci ha ascoltato" dopo l'incontro del mattino. Lo ha detto il leader della Cgil, Maurizio, a un incontro della Fisac Cgil insieme a Carlo Messina, ceo Intesa Sp. "Ma stiamo parlando di una parte. Ci sono altri settori che nella pandemia hanno avuto. Dobbiamo fare qualcosa che sia strutturale", ha aggiunto, spiegando di averne parlato con il Governo. "Dobbiamo fare un'operazione di redistribuzione e modificare il sistema del prelievo fiscale del nostro Paese: non è possibile che pensioni e lavoro dipendente sianote di più della rendita ...

Mentre a Bruxelles i ministri europei dell'facevano il punto sul sesto pacchetto di aiuti, ... Bene l'impostazione ma "troppo poche le risorse" ha denunciatouscendo unendosi al coro di ...... 55 anni, segretario del Partito democratico Sono bastate poche ore e il maxi decretoe ... "Il governo " spiega Maurizioalla fine del summit " condivide che la priorità è tutelare il ... **Energia: Landini, 'interventi non bastano, a povertà si dia risposta'** Lo ha detto il leader della Cgil, Maurizio Landini, parlando a un convegno della Fisac Cgil. "Bisogna non mettere nessuno nella condizione di non arrivare alla fine del mese", ha spiegato.(askanews) - Nell'incontro con il premier Mario Draghi sono state affrontate "due grandi questioni: come si sostiene l'emergenza economica e sociale, determinata dalla fiammata inflazionistica e ...