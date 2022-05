Da ASUS una piccola rivoluzione | ecco ZenScreen Go | il display portatile per Pc e Mobile

Leggi su computermagazine

(Di martedì 3 maggio 2022), questa volta, si ripresenta con un nuovo dispositivo tutto d’un pezzo e che pare abbia una adattabilità davvero unica. Non pensiamo che sia il solito prodotto nato per un semplice scopo, anzi, pare che questo dispositivo possa avere anche molteplici funzioni. Di che si tratta? Questo è loGo, un vero e proprio gioiellino appartenente ad– Computermagazine.itha presentato loGo MB16AWP, ossia un monitor FHDwireless da 15,6 pollici con pannello antiriflesso e batteria integrata da 7.800 mAh, in grado di offrire fino a 3,5 ore di visione continuativa. La funzionalità wireless, come sappiamo, elimina la necessità dell’impiego dei cavi, offrendo agli utenti una maggiore libertà di azione con un accelerometro integrato per l’auto-rotazione della ...