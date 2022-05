ATP Madrid 2022 | orari e ordine di gioco 3 maggio | programma | tv | streaming | italiani in campo

Leggi su oasport

(Di martedì 3 maggio 2022) Il torneo ATP diprosegue nella sua corsa. Quest’oggi, 3, verrà completato ildel primo turno con alcune partite valide invece per i sedicesimi di finale. Fra le partite da seguire con attenzione, i debutti di Novak Djokovic e Carlos Alcaraz: il serbo aprirà la sua campagna spagnola contro il francese Gael Monfils, mentre per la nuova stella del tennis mondiale il primo avversario sarà il georgiano Nikoloz Basilashvili, giustiziere ieri di Fabio Fognini. Nessun italiano inquest’oggi. Il martedì del Masters 1000 disi aprirà alle ore 12:00. Sarà possibile seguirla in diretta tv sui canali di Sky Sport (Uno, 201, e Tennis, 205) e in direttasu Sky Go, con un match ancora non noto in differita su SuperTennis alle 23:00. Per quel che invece ...