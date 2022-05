Wta 1000 Madrid 2022: Halep batte Gauff in due set, ai quarti anche Jabeur (Di lunedì 2 maggio 2022) I risultati del Wta 1000 di Madrid 2022 per quanto concerne la giornata di lunedì 2 maggio. Sulla terra rossa iberica si sono disputati i primi match validi per gli ottavi di finale del torneo. Simona Halep, che aveva già eliminato la testa di serie numero 2 Badosa, ha eliminato Coco Gauff in due set con un perentorio 6-4 6-4. La campionessa rumena si è imposta grazie ad una partita molto buona, disputata con grande concentrazione ed efficacia, facendo la differenza nei turni a servizio; partita molto “sporca” e piena di errori, invece, per la statunitense (balzano all’occhio, ad esempio, i sei doppi falli commessi). Partita molto lineare nel primo set, dove le due tenniste tengono i rispettivi turni al servizio fino all’unica palla break, decisiva, trasformata da Halep nel nono ... Leggi su sportface (Di lunedì 2 maggio 2022) I risultati del Wtadiper quanto concerne la giornata di lunedì 2 maggio. Sulla terra rossa iberica si sono disputati i primi match validi per gli ottavi di finale del torneo. Simona, che aveva già eliminato la testa di serie numero 2 Badosa, ha eliminato Cocoin due set con un perentorio 6-4 6-4. La campionessa rumena si è imposta grazie ad una partita molto buona, disputata con grande concentrazione ed efficacia, facendo la differenza nei turni a servizio; partita molto “sporca” e piena di errori, invece, per la statunitense (balzano all’occhio, ad esempio, i sei doppi falli commessi). Partita molto lineare nel primo set, dove le due tenniste tengono i rispettivi turni al servizio fino all’unica palla break, decisiva, trasformata danel nono ...

