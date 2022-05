Roma, Gualtieri: 'Grazie a Governo impianti moderni per i rifiuti nella Capitale' (Di lunedì 2 maggio 2022) Il commissario straordinario per il Giubileo, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri , eserciterà competenze assegnate alla Regione, fra cui quella di predisporre e adottare il piano di gestione dei ... Leggi su leggo (Di lunedì 2 maggio 2022) Il commissario straordinario per il Giubileo, il sindaco diRoberto, eserciterà competenze assegnate alla Regione, fra cui quella di predisporre e adottare il piano di gestione dei ...

lucatelese : Ho raccontato la storia di mia madre, insepolta e non cremata, da un mese in una cella frigorifera. Non per lei, no… - lucatelese : Lo scandalo delle cremazioni a Roma. Mia madre, come centinaia di romani, attende il suo turno da un mese in una ce… - Mirandola59 : RT @maxpesciolino: @francesca_flati @GiuseppeConteIT @Mov5Stelle Letta non sa neanche lui chi è e di che partito è Guardiamo i risultati d… - fabbrifa65 : RT @DebFraRom1: Il M5S non ha votato, per protesta, il DL aiuti, perché contrario ai poteri a Gualtieri per la realizzazione del termovalo… - Guido07261 : @PoliticaPerJedi Perché, forse un’alleanza progressista si deve basare sugli inceneritori? L’inceneritore inserito… -