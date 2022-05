"Mi vengono strane idee", il sospetto di Draghi sull'intervista a Lavrov (Di lunedì 2 maggio 2022) Un comizio senza contraddittorio. Mario Draghi commenta con durezza l'intervista realizzata domenica 1 maggio dalla trasmissione Zona Bianca, su Rete 4, al ministro degli Estrei russo Sergej Lavrov. Un colpo giornalistico che ha provocato enormi polemiche per quanto asserito dal potente ministro russo, su tutto la frase su Adolf Hitler che averebbe avuto origini ebree, in un paragone assordo e antistorico con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. "In Italia c'è libertà di espressione. In Russia non c'è. L'Italia permette a Lavorv di esprimere le sue opinioni, anche se false e aberranti", ammette il premier nella conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri che ha varato il Dl Aiuti. Ma la parte dell'intervista "su Hitler è oscena. Quello di Lavrov è stato un comizio senza ... Leggi su iltempo (Di lunedì 2 maggio 2022) Un comizio senza contraddittorio. Mariocommenta con durezza l'realizzata domenica 1 maggio dalla trasmissione Zona Bianca, su Rete 4, al ministro degli Estrei russo Sergej. Un colpo giornalistico che ha provocato enormi polemiche per quanto asserito dal potente ministro russo, su tutto la frase su Adolf Hitler che averebbe avuto origini ebree, in un paragone assordo e antistorico con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. "In Italia c'è libertà di espressione. In Russia non c'è. L'Italia permette a Lavorv di esprimere le sue opinioni, anche se false e aberranti", ammette il premier nella conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri che ha varato il Dl Aiuti. Ma la parte dell'"su Hitler è oscena. Quello diè stato un comizio senza ...

