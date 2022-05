Marsiglia | un difensore desidera il riscatto

sportli26181512 : Marsiglia: si punta un 19enne del Le Havre: Il Marsiglia è disposta a fare uno sforzo pur di assicurarsi Isaak Tour… - sportli26181512 : Arsenal: pronto il rientro di un difensore dal prestito: William Saliba ha disputato una stagione brillante con la… - PaoloRot : @marsiglia_lara Cmq il prezzo e' stracciato. Un difensore cosi almeno in italia non meno di 40 mln! - jonny836 : Che bella quaglia del difensore del Marsiglia ???? - morenoAlmare : Bravino il difensore del Marsiglia -

Il Marsiglia è disposta a fare uno sforzo pur di assicurarsi Isaak Toure. il giovane centrale di Le Havre è un prodotto del settore giovanile. Lo riporta El Mundo Deportivo. William Saliba ha disputato una stagione brillante con la maglia del Marsiglia. Il ragazzo è in prestito dall'Arsenal e il club londinese ha intenzione di riportarlo alla base per l'anno prossimo. Lo riporta fichajes.com. Saliba leader a Marsiglia, Henry critica l'Arsenal: "Non l'hanno fatto neanche sbagliare" Cyriel Dessers regala la vittoria al Feyenoord nella semifinale di andata contro il Marsiglia e sale a 10 gol in UEFA Europa Conference League. Il Feyenoord continua a dominare ma deve ...