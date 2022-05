Mangrovia Blockchain Solutions al fianco del Comune di Chieti nel processo di digitalizzazione (Di lunedì 2 maggio 2022) Al via diverse innovative attività di sperimentazione mai intraprese in un Ente Locale: con il supporto della software house Mangrovia Blockchain Solutions (MBS) e del partner A Software Factor (ASF), il processo di digitalizzazione del Comune di Chieti procede a ritmo serrato. Il progetto consiste nell’integrazione di un registro distribuito nella gestione di alcune pratiche tipiche di determinati processi amministrativi. La scelta è ricaduta proprio su questa tecnologia perché essa permette di garantire un livello di trasparenza amministrativa ineguagliabile. La Blockchain, infatti, permette la garanzia del dato, della proprietà del dato e della sua cronologia, rendendo impossibili alterazioni o manipolazioni. Implementando degli smart contracts in ... Leggi su newsagent (Di lunedì 2 maggio 2022) Al via diverse innovative attività di sperimentazione mai intraprese in un Ente Locale: con il supporto della software house(MBS) e del partner A Software Factor (ASF), ildideldiprocede a ritmo serrato. Il progetto consiste nell’integrazione di un registro distribuito nella gestione di alcune pratiche tipiche di determinati processi amministrativi. La scelta è ricaduta proprio su questa tecnologia perché essa permette di garantire un livello di trasparenza amministrativa ineguagliabile. La, infatti, permette la garanzia del dato, della proprietà del dato e della sua cronologia, rendendo impossibili alterazioni o manipolazioni. Implementando degli smart contracts in ...

startzai : RT @MangroviaLab: Oltre che essere un privilegio poter giocare un ruolo fondamentale nell’#innovazione del settore pubblico, è un dovere pe… - MangroviaLab : Oltre che essere un privilegio poter giocare un ruolo fondamentale nell’#innovazione del settore pubblico, è un dov… - Cityrumors_it : Mangrovia Blockchain Solutions al fianco del Comune di Chieti nel processo di digitalizzazione #comunedichieti… - MangroviaLab : Oggi sul palco dei #CosmoTalks, in occasione del panel 'Track and trace in the #beauty industry: how brands take ca… -