Macerata, bimba di 4 anni cade dal terzo piano. Indagini in corso (Di lunedì 2 maggio 2022) Una bambina indiana di 4 anni è precipitata dal balcone della sua casa, al terzo piano di un condominio di Macerata: è stata soccorsa da un'eliambulanza e trasportata in gravissime condizioni all'ospedale di Torrette di Ancona. Il personale del 118, che è intervenuto sul posto insieme ai vigili del fuoco, ha soccorso anche la mamma della piccola, anche lei di origini indiane, che presentava una ferita ai polsi; ora la donna è ricoverata all'ospedale di Macerata. Sono stati alcuni passanti a dare l'allarme, dopo aver notato il corpo della bimba sul marciapiede. Al momento, non è chiaro se si sia trattato di una disgrazia o di un gesto disperato della donna, che era in casa con il marito.

