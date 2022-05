Intervista a Lorenzo Zurzolo | Le fan più piccole mi chiedono di tutto | una volta una voleva che le mordessi il collo

Leggi su it.mashable

(Di lunedì 2 maggio 2022) L'attore di 'Baby' (Netflix), a 22 anni, premiato come miglior interprete under 30 al Montecarlo Film Festival, racconta i suoi progetti. Come il film a Cannes 'Hi-han (Eo)', dove ha recitato con Isabelle Huppert, regia di Jerzy Skolimowski, presto a Cannes. Mentre sulle sue fan, racconta: "Alle volte le piùhanno richieste particolari"