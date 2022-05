Forte dei Marmi: morto in ospedale il giovane cameriere colto da malore in Capannina (Di lunedì 2 maggio 2022) Non ce l'ha fatta: è morto in ospedale, a Livorno, Raoul Biagiotti, il cameriere 20enne che la notte tra sabato 30 aprile e domenica 1 maggio, intorno alle 3.30, ha avuto un grave malore mentre era al lavoro alla discoteca La Capannina di Forte dei Marmi L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 2 maggio 2022) Non ce l'ha fatta: èin, a Livorno, Raoul Biagiotti, il20enne che la notte tra sabato 30 aprile e domenica 1 maggio, intorno alle 3.30, ha avuto un gravementre era al lavoro alla discoteca LadideiL'articolo proviene da Firenze Post.

