Energia | Draghi | ' non se ne esce con bilancio nazionale | serve sostegno Ue'

(Di lunedì 2 maggio 2022) Roma, 2 mag. (Adnkronos) - "La politica economica del governo è ispirata alla necessità di sostenere l'economia, ora vediamo, noi stiamo facendo di tutto, tutto il possibile". Così il premier Marioin conferenza stampa. "Noi continueremo a fare interventi sul prezzoma non se nesolo con il: occorre ildell'Europa" e il premier cita l'impegno italiano per "un tetto del prezzo del gas" a livello europeo. "Provvedimenti nazionali sono meno efficaci e molto più complicati". Il secondo intervento, aggiunge, "è la Bce che forse smetterà di compare titoli, questo non mi pare abbia avuto reazioni straordinarie sui mercati".

Decreto aiuti, dalle bollette al Superbonus: le misure del governo Il Cdm ha approvato il dl aiuti. Sono vere e proprie semplificazioni, dice ancora, che dovrebbero contribuire a rendere l'... Sono così, a grandi linee, suddivisi: 8 miliardi per interventi energia e carburanti revisione prezzi. Così il premier Mario Draghi in conferenza stampa. "Noi continueremo a fare interventi sul prezzo energia ma non se ne esce solo con il bilancio nazionale: occorre il sostegno dell'Europa". Con questi nuovi 14 messi in campo sono 30 i miliardi che il governo Draghi utilizza a sostegno di un'economia... ospedali e amministrazioni pubbliche varie per fare fronte almeno in parte al caro...