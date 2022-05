Dl Aiuti, la conferenza stampa di Draghi da Palazzo Chigi (Di lunedì 2 maggio 2022) Nuove misure per aiutare le famiglie e per fronteggiare l'aumento dei prezzi dell'energia, snellire le procedure autorizzative per gli impianti rinnovabili e garantire una celere collocazione dei rigassificatori necessari per ricevere il gnl. E' con questa ratio che il governo ha licenziato un nuovo decreto legge nella giornata di oggi, in seguito a due diversi Consigli dei ministri. (Qui potete trovare le principali novità). Per questo il presidente del Consiglio Mario Draghi e i suoi ministri Daniele Franco (Economia), Andrea Orlando (Lavoro) e Roberto Cingolani (Transizione ecologica) tengono una conferenza stampa per presentarle al paese. Leggi su ilfoglio (Di lunedì 2 maggio 2022) Nuove misure per aiutare le famiglie e per fronteggiare l'aumento dei prezzi dell'energia, snellire le procedure autorizzative per gli impianti rinnovabili e garantire una celere collocazione dei rigassificatori necessari per ricevere il gnl. E' con questa ratio che il governo ha licenziato un nuovo decreto legge nella giornata di oggi, in seguito a due diversi Consigli dei ministri. (Qui potete trovare le principali novità). Per questo il presidente del Consiglio Marioe i suoi ministri Daniele Franco (Economia), Andrea Orlando (Lavoro) e Roberto Cingolani (Transizione ecologica) tengono unaper presentarle al paese.

Tag24news : Si attende in serata la conferenza stampa del presidente del Consiglio #MarioDraghi al termine della seconda seduta… - infoitinterno : Governo: conferenza stampa Draghi con Franco, Orlando e Cingolani dopo Cdm su dl aiuti - RADIOBRUNO1 : Sarà lo stesso Draghi ad illustrare le misure decise in una conferenza stampa al termine del CdM del pomeriggio ????… - TV7Benevento : Governo: conferenza stampa Draghi con Franco, Orlando e Cingolani dopo Cdm su dl aiuti - - C_Randieri : Agenzia_Ansa 'Sindacati convocati a palazzo Chigi da Draghi lunedì mattina alle 10. In arrivo il decreto sugli aiut… -