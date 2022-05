Udinese Inter 1-2 LIVE: annullato gol a Vidal (Di domenica 1 maggio 2022) Allo stadio Dacia Arena, il match valido per la 35ª giornata di Serie A 2021/2022 tra Udinese e Inter: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio Dacia Arena, Udinese e Inter si affrontano nel match valido per la 35ª giornata della Serie A 2021/22. Sintesi Udinese Inter 1-2 MOVIOLA Fischio d’inizio – Si parte! 5? Primo squillo Udinese – Cross da destra, Success appoggia per Pereyra, il cui tiro viene bloccato da Handanovic. 12? GOL DELL’Inter – Corner di Dimarco e stacco vincente di testa di Perisic. 13? Occasione Udinese – L’Udinese prova a reagire immediatamente, tiro dalla distanza bloccato in due tempi da Handanovic. 15? Occasione Inter – Sugli sviluppi ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 1 maggio 2022) Allo stadio Dacia Arena, il match valido per la 35ª giornata di Serie A 2021/2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Dacia Arena,si affrontano nel match valido per la 35ª giornata della Serie A 2021/22. Sintesi1-2 MOVIOLA Fischio d’inizio – Si parte! 5? Primo squillo– Cross da destra, Success appoggia per Pereyra, il cui tiro viene bloccato da Handanovic. 12? GOL DELL’– Corner di Dimarco e stacco vincente di testa di Perisic. 13? Occasione– L’prova a reagire immediatamente, tiro dalla distanza bloccato in due tempi da Handanovic. 15? Occasione– Sugli sviluppi ...

Inter : ???? | REWIND ? #Perisic ha segnato 4?? gol in nerazzurro nella sfida contro l'Udinese tra cui questa doppietta, ric… - CB_Ignoranza : Mood attuale dei milanisti. #Milan #Inter #Udinese #SerieA - SerieA : ? #UdineseInter ? Sfida tre le due squadre che hanno mantenuto la media punti più alta in #SerieATIM?? nel mese di a… - sarina1996 : RT @_andrea_xyz: -Juve Salernitana Pellegrini in area di rigore viene agganciato con il piede da un difensore SIMULAZIONE, CARTELLINO GIALL… - angmanciocchi : RT @_andrea_xyz: -Juve Salernitana Pellegrini in area di rigore viene agganciato con il piede da un difensore SIMULAZIONE, CARTELLINO GIALL… -