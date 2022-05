Udinese-Inter 1-2: i nerazzurri restano a -2 dal Milan (Di domenica 1 maggio 2022) Importante vittoria dell'Inter per 1-2 contro l'Udinese alla Dacia Arena che consente ai nerazzurri di tornare in scia, a -2 dal Milan, a tre giornate dalla fine. Poca sofferenza per la formazione di... Leggi su ilpallonegonfiato (Di domenica 1 maggio 2022) Importante vittoria dell'per 1-2 contro l'alla Dacia Arena che consente aidi tornare in scia, a -2 dal, a tre giornate dalla fine. Poca sofferenza per la formazione di...

